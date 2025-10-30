È la decisione della famiglia Evan Delogu l’annuncio sui funerali del fratello di Andrea

Una comunità intera, sconvolta dal dolore, si prepara a dare l’ultimo saluto a un ragazzo descritto da tutti come pieno di vita e di sogni. La tragedia avvenuta a Bellaria Igea Marina ha lasciato attoniti amici, conoscenti e semplici cittadini che, sin dalle prime ore successive all’incidente, hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia con fiori, messaggi e presenze silenziose davanti al luogo dello schianto. Lì dove Evan Oscar Delogu ha perso la vita, si è formato un piccolo altare improvvisato: candele, fotografie, biglietti scritti da mani tremanti, segno di un affetto sincero che va oltre la conoscenza personale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it