È il weekend di Halloween e Ognissanti | guida a tutti gli eventi del fine settimana

Venerdì 31 ottobre coincide con i festeggiamenti di Halloween, a cui seguono due giornate dedicate a Ognissanti e la domenica in cui si ricordano i defunti. Gli appuntamenti non mancano, tra spazi mostruosi e tanto altro.Conosciamo tutti gli eventi da non perdere questo weekend. Vi ricordiamo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

WEEKEND (E HALLOWEEN) DI VOLLEY CHISOLINO! SERIE C FEMMINILE – TURINTECH CHISOLA VOLLEY Dopo la splendida e convincente vittoria di sabato scorso, le nostre ragazze tornano in campo con entusiasmo e fiducia per affrontar - facebook.com Vai su Facebook

Ponte di Ognissanti, tutto aperto in Toscana: centri commerciali pronti per Halloween e shopping - Dai Gigli al Valdichiana Village, dai luxury outlet alle catene d’arredamento: la festività di Ognissanti si conferma poco “sacra” per i negozi. Si legge su lanazione.it

Halloween e Ognissanti: in Romagna un lungo weekend tra mistero e divertimento - La Romagna si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’autunno con un lungo weekend di Halloween e Ognissanti. Lo riporta chiamamicitta.it

Assessore Roma, weekend di Halloween attesi 697mila turisti - "Per il weekend di Halloween e la festa di Ognissanti a Roma sono previsti - Come scrive ansa.it