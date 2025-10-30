È il giorno della riforma della giustizia | la diretta dal Senato

La riforma della giustizia è in Senato per il voto finale. Il disegno di legge costituzionale  andrà a modificare il titolo IV della Costituzione   separando le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, istituendo due diversi Consigli superiori della magistratura  (entrambi posti sotto la presidenza della Repubblica), introducendo il sorteggio per i membri dei Csm e istituendo un’Alta Corte disciplinare, chiamata a emettere le sentenze disciplinari nei confronti dei magistrati di entrambe le funzioni. In assenza di una maggioranza qualificata dei 23 nella votazione, la legge sarà sottoposta a referendum popolare, che la maggioranza prevede nella primavera del 2026. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

