E’ grande lotta in vetta Falco e Pantano scalpitano
La sesta giornata del girone A di Prima categoria ha fatto registrare cinque vittorie (tre casalinghe) 13 i gol realizzati. Il Pantano sabato ha battuto la Falco Acqualagna e l’ha raggiunta in vetta mentre in seconda piazza (a meno 2) si è assestato il duo Peglio – Avis Montecalvo. Ha cambiato marcia l’ Avis Sassocorvaro: dopo 3 sconfitte il team di Baggiarini ha incamerato 3 vittorie consecutive. All’ultimo posto il Delfino Fano (un punto). I numeri. La Falco contro il Pantano ha subito la prima sconfitta stagionale. Più reti di tutte le 16 squadre le ha segnate l’ Atletico Mondolfo (12), di contro la meno prolifica al gol è la Maior e il Delfino Fano (solo 2). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
