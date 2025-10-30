E’ grande lotta in vetta Falco e Pantano scalpitano

Ilrestodelcarlino.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sesta giornata del girone A di Prima categoria ha fatto registrare cinque vittorie (tre casalinghe) 13 i gol realizzati. Il Pantano sabato ha battuto la Falco Acqualagna e l’ha raggiunta in vetta mentre in seconda piazza (a meno 2) si è assestato il duo Peglio – Avis Montecalvo. Ha cambiato marcia l’ Avis Sassocorvaro: dopo 3 sconfitte il team di Baggiarini ha incamerato 3 vittorie consecutive. All’ultimo posto il Delfino Fano (un punto). I numeri. La Falco contro il Pantano ha subito la prima sconfitta stagionale. Più reti di tutte le 16 squadre le ha segnate l’ Atletico Mondolfo (12), di contro la meno prolifica al gol è la Maior e il Delfino Fano (solo 2). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

e8217 grande lotta in vetta falco e pantano scalpitano

© Ilrestodelcarlino.it - E’ grande lotta in vetta. Falco e Pantano scalpitano

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: E8217 Grande Lotta Vetta