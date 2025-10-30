e dopo kledi a la maison della danza di arezzo arriva anbeta

Nulla nella danza classica è lasciato al caso: ogni movimento, ogni gesto, ogni respiro nasce dallo studio e dal controllo assoluto del corpo. La postura, l’equilibrio: tutto deve essere perfetto. Ma non si tratta soltanto di forma perché la disciplina è mentalità, un modo di vivere il mondo. E. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it