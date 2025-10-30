È cominciata la spartizione dell' Artico qual è il ruolo dell' Italia nel nuovo fronte geopolitico?
Si è parlato di questo alla prima conferenza nazionale dedicata all'Artico. Una giornata per capire cosa intende fare l'Italia nella regione e quali sfide si delineano per Roma in questa competizione globale. 🔗 Leggi su Wired.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ottobre 1795: Russia, Prussia e Austria si accordano per la terza e ultima spartizione della Polonia. Finisce così una storia durata 226 anni, iniziata con l’Unione di Lublino nel 1569 che aveva creato la Confederazione polacco-lituana. Le spartizioni erano iniz - facebook.com Vai su Facebook
È cominciata la spartizione dell'Artico, qual è il ruolo dell'Italia nel nuovo fronte geopolitico? - Una giornata per capire cosa intende fare l'Italia nella regione e quali sfide si delineano per Roma in questa competizione ... wired.it scrive