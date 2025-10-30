È cominciata la spartizione dell' Artico qual è il ruolo dell' Italia nel nuovo fronte geopolitico?

Wired.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è parlato di questo alla prima conferenza nazionale dedicata all'Artico. Una giornata per capire cosa intende fare l'Italia nella regione e quali sfide si delineano per Roma in questa competizione globale. 🔗 Leggi su Wired.it

