È Calhanoglu il capocannoniere di questa Inter | alla faccia di chi lo voleva altrove

Sembrava destinato a lasciare Milano con la valigia pronta, diretto verso Istanbul e un futuro turco tra Galatasaray e Fenerbahçe. E invece Hakan Calhanoglu è rimasto, scegliendo ancora una volta l’Inter, e la sua decisione si sta rivelando la miglior notizia dell’era Cristian Chivu. Il numero 20 nerazzurro non solo ha ritrovato la miglior versione di sé, ma è diventato il simbolo di una squadra che ha ritrovato carattere, fame e leadership. Calhanoglu capocannoniere a 5 gol stagionali. L’Inter di Chivu ha cambiato pelle: più verticale, più aggressiva, più “affamata”. Ma il cuore di tutto resta il suo metronomo, Hakan Calhanoglu, che non si limita più a dettare i tempi del gioco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it