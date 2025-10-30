Bergamo. Proseguono i lavori di cantierizzazione del tratto di via Moroni all’altezza dell’incrocio con via Promessi Sposi e via Tiepolo per la realizzazione della nuova linea e-Brt che collegherà Bergamo con Dalmine e Verdellino. Dopo aver terminato la realizzazione della nuova rotatoria, gli operai inizieranno le operazioni di asfaltatura. Gli interventi si svilupperanno nelle ore notturne, a partire da giovedì sera ( 30 ottobre ) fino a venerdì 7 novembre, dalle 21 alle 6 del giorno seguente. Sono previste due fasi operative. Nella prima la ditta asfalterà il lato in direzione Bergamo: in via Moroni sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico e movieri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - e-Brt, in via Moroni al via le asfaltature: sprint con lavori di notte