È arrivata la collezione ideata da Mara Venier per Luisa Viola Un' esclusiva sfilata in negozio per scoprire la Limited Edition

Presentata a Milano il 9 ottobre con un Fashion Show, la Collezione Mara Venier per Luisa Viola arriva anche a Torino dal 3 al 12 novembre nel negozio Luisa Viola di Torino, in Via Tripoli 2 Eclettica e brillante ambasciatrice di un’esistenza ricca di emozioni, Mara Venier ha ideato per Luisa. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

