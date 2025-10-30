Dzeko torna a San Siro | standing ovation e cori per l’ex bomber nerazzurro – FOTO
Inter News 24 Dzeko, ex centravanti nerazzurro, ha ricevuto grande amore dai propri ex tifosi nel corso del match Inter Fiorentina: il post social. Serata speciale al Meazza per Edin Dzeko, tornato da avversario con la maglia della Fiorentina ma accolto da un’ovazione che ha ricordato quanto il pubblico interista lo abbia amato e continui a stimarlo. L’Inter ha vinto 3-0 grazie ai gol di Calhanoglu e Sucic, ma uno dei momenti più toccanti della serata è stato proprio l’omaggio riservato al centravanti bosniaco, applaudito a lungo da tutto lo stadio. Appena entrato in campo nel secondo tempo, Dzeko è stato accolto da un applauso fragoroso e dai cori dei tifosi nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
