Dzeko la moglie | Che bello quando i tifosi delle ex squadre ti applaudono da avversario

Golssip.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vera e propria standing ovation, quella tributata dai tifosi dell’Inter a Edin Dzeko: l’attaccante bosniaco, oggi in forza alla Fiorentina, è stato omaggiato al termine del match tra i nerazzurri e i viola dal pubblico di San. 🔗 Leggi su Golssip.it

