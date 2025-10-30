Dzeko il ritorno a San Siro è da brividi | saluto emozionante – VIDEO

Una serata speciale, di quelle che il calcio sa regalare solo ai grandi. Al minuto 76 di Inter-Fiorentina, con i nerazzurri avanti 2-0, Edin Dzeko ha fatto il suo ingresso a San Siro da avversario. È bastato pronunciare il suo nome perché tutto lo stadio si alzasse in piedi. Una pioggia di applausi, un abbraccio collettivo per il “ Cigno di Sarajevo ”, tornato nel luogo dove aveva lasciato il segno. L’emozione di Dzeko nel suo ritorno a Milano. Dzeko ha salutato il pubblico con discrezione, ma sul volto del bosniaco si è letta tutta la commozione del momento. Quando, a fine partita, ha raggiunto il centro del campo per ringraziare i tifosi, San Siro gli ha tributato un nuovo applauso, ancora più caldo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

