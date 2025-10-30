Dying Light | The Beast e Dying Light 2 | Stay Human Techland inserisce nuovi contenuti e l’evento di Halloween

Techland ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Dying Light: The Beast e uno speciale evento di Halloween per Dying Light 2: Stay Human. Niente ti immerge nello spirito di Halloween come un gioco horror, e questi aggiornamenti sono progettati proprio per questo: dal mondo da incubo di Castor Woods in Dying Light: The Beast alle spettrali festività di Dying Light 2: Stay Human, i giocatori possono immergersi completamente nell’atmosfera inquietante della stagione. Dying Light: The Beast – Nuovi contenuti L’ultima patch per Dying Light: The Beast introduce nuovi contenuti e una serie di correzioni e miglioramenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Dying Light: The Beast e Dying Light 2: Stay Human, Techland inserisce nuovi contenuti e l’evento di Halloween

