Dybala non stop ora tocca al Milan | è la sua seconda vittima preferita
Seconda vittoria consecutiva in pochi giorni e vetta della classifica mantenuta per una Roma che non ha nessuna intenzione di fermarsi nel cammino che porta alla prossima Champions League, sognando magari anche qualcosa in più. Il destino dei giallorossi si intreccia ora con quello del Milan, sia sul mercato di gennaio ( Zirkzee obiettivo comune ) che su un campo che le vedrà opposte l’una all’altra domenica sera a San Siro. Chi vuol essere ancora protagonista è un Paulo Dybala tirato a lucido anzitutto da punto di vista atletico, partito titolare in tutte e quattro le partite giocate dopo la sosta ed impreziosite da 2 gol e 1 assist. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
