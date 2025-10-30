Dybala con Gasp è nuova Joya Raggiunta quota 300 assist il rinnovo si avvicina

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paulo sempre più decisivo. "Sta bene e se sta bene fa la differenza”, ha il tecnico. E le voci di un ritorno in Argentina (sponda River Plate) perdono peso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dybala, con Gasp è nuova Joya. Raggiunta quota 300 assist, il rinnovo si avvicina

