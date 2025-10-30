Dybala con Gasp è nuova Joya Raggiunta quota 300 assist il rinnovo si avvicina
Paulo sempre più decisivo. "Sta bene e se sta bene fa la differenza”, ha il tecnico. E le voci di un ritorno in Argentina (sponda River Plate) perdono peso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La formula Gasp: Dybala falso nove per tornare primi - A 31 anni Paulo Dybala è tornato alla sua infanzia, a un calcio in libertà che ne esa... Secondo marione.net
Dybala tra presente e futuro, la Joya ritrova il sorriso: ora spera nel rinnovo - Paulo Dybala ha risposto sul campo dopo un paio di giorni pieni di polemiche. Si legge su ilmessaggero.it
Perla di Dybala. Gasp stravolge la Roma e torna in testa alla A - Proprio Cristante, schierato dunque più vicino alla porta neroverde, è entrato nell’azione del vantaggio: suo il tiro, respinto da Muric, sulla cui ribattuta Dybala ha potuto realizzare l’unica rete d ... Si legge su msn.com