Duro scontro in consiglio l' opposizione | Mancanza di democrazia lasciamo l' aula Il vicesindaco | Lei è espulsa

Si registra nel consiglio comunale di Gatteo dello scorso 27 ottobre uno scontro durissimo tra il vicesindaco Deniel Casadei e la nuova capogruppo dell'opposizione Moira Pedrelli che ha accusato senza mezzi termini la giunta di "mancanza di democrazia" annunciando la decisione di abbandonare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Dopo il no della #Cortedeiconti al visto di legittimità per il #Pontesullostretto, il governo dice: "Andremo avanti comunque". Duro scontro politico sull'opportunità di procedere. Al #Tg2Rai ore 13,00 #30ottobre - facebook.com Vai su Facebook

Momenti di paura per Forlan: duro scontro in campo, il Cacha rimedia la frattura di tre costole - X Vai su X

Ponte: è scontro politico - Il Presidente della Regione, Occhiuto: "Dalla Corte dei Conti decisione assurda" ... Riporta rainews.it

Comune e Città metropolitana, scontro totale tra maggioranza e opposizione - Più che un'aula di consiglio sembra un campo da ring (verbale si intende), quello che a cui si assiste a palazzo Tursi e nella sede della prefettura. Si legge su primocanale.it

Critiche per la chiusura della svolta in via Oberdan. Capoccia: “Stiamo pensando a una rotatoria”. Duro scontro con l’opposizione - La chiusura della svolta a sinistra su viale Oberdan, adottata come anticipazione delle previsioni del piano urbanistico del traffico, durante i ... Come scrive corrieresalentino.it