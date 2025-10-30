Durante Metz-Lens di Ligue 1 succede di tutto sugli spalti | partita sospesa per ben tre volte

Nel corso di Metz-Lens, nel turno infrasettimanale della 10a giornata di Ligue1, si sono verificati ripetuti scontri sugli spalti. La partita è stata sospesa per ben tre volte. A nulla sono valsi gli appelli dei capitani e le cariche della polizia con lacrimogeni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Roberto De Zerbi vede scontri tra tifosi sugli spalti durante Metz-Marsiglia e interviene, un gesto da leader per l’allenatore bresciano: https://fanpa.ge/ue3V0 - facebook.com Vai su Facebook

Pronostico Metz vs Lens – 29 Ottobre 2025 - Lens delinea una sfida cruciale in Ligue 1, in programma il 29 Ottobre 2025 alle 19:00 allo Stadio Saint- Si legge su news-sports.it

Pronostico Metz-Lens: il (quasi) testa-coda ha un padrone - Lens è una partita della decima giornata di Ligue 1 e si gioca mercoledì alle 19: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Si legge su ilveggente.it

Ligue 1: il Psg frena e perde Doué, ma resta in vetta. Pari per Marsiglia e Lione, Lens ko - I parigini di Luis Enrique rimontati ma non ne approfitta la squadra di Sage (ko a Metz), mentre quella di Genesio perde a Nizza: tutti i dettagli ... Come scrive msn.com