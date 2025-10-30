Duet Night Abyss | Quale protagonista scegliere

Duet Night Abyss propone una struttura narrativa unica basata su due protagonisti separati ma intrecciati dal punto di vista tematico. Fin dall’inizio il gioco ti chiede di scegliere uno dei due modelli disponibili per il protagonista iniziale, chiamato Vita. Questa selezione riguarda esclusivamente l’aspetto estetico: abilità, progressione e trama non cambiano, quindi puoi scegliere liberamente il personaggio che preferisci senza preoccupazioni legate al gameplay. Più avanti nella storia entrerà in scena un secondo protagonista, Mors, anch’esso selezionabile tra due modelli estetici e completamente rinominabile. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

duet night abyss quale protagonista scegliere

