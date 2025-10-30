Duet Night Abyss | Quale protagonista scegliere
Duet Night Abyss propone una struttura narrativa unica basata su due protagonisti separati ma intrecciati dal punto di vista tematico. Fin dall’inizio il gioco ti chiede di scegliere uno dei due modelli disponibili per il protagonista iniziale, chiamato Vita. Questa selezione riguarda esclusivamente l’aspetto estetico: abilità, progressione e trama non cambiano, quindi puoi scegliere liberamente il personaggio che preferisci senza preoccupazioni legate al gameplay. Più avanti nella storia entrerà in scena un secondo protagonista, Mors, anch’esso selezionabile tra due modelli estetici e completamente rinominabile. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Finalement Duet Night Abyss a vraiment une économie très Friendly je trouve ! On a l'obtention assez facilement de plusieurs perso et armes par Maj (meme apres le lancement je pense) Et ça offre un farm infini hardcore a base de dizaine d'heure pour ceux q - X Vai su X
Duet Night Abyss: Quale protagonista scegliere - Duet Night Abyss propone una struttura narrativa unica basata su due protagonisti separati ma intrecciati dal punto di vista tematico. Si legge su gamerbrain.net
Duet Night Abyss Il primo Gacha Games che elimina il lato Gacha con l’uscita ufficiale il 28 Ottobre - Pan Studio compie un gesto rivoluzionario: rimuove completamente personaggi e armi dal sistema gacha, rende tutto sbloccabile gratuitamente e abolisce lo stamina system. Segnala q-gin.info