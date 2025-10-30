Due nuovi pulmini al Gran Camposanto servizi più moderni e accessibili

Messinatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati consegnati due nuovi pulmini al Servizio Polizia Mortuaria del Gran Camposanto, sostituendo mezzi ormai obsoleti e migliorando il trasporto interno della struttura. I veicoli, forniti dal Dipartimento Mobilità Urbana del Comune, sono dotati di pedana per agevolare l’accesso delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

