Due minorenni al lavoro Autolavaggio sequestrato

Due minorenni sorpresi a lavorare in nero: sotto sequestro un autolavaggio low cost. Nei guai il titolare. I carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Macerata hanno svolto un controllo in un autolavaggio di Civitanova, con l’obiettivo di verificare le condizioni di lavoro dei dipendenti, a tutela appunto della sicurezza e dei diritti dei lavoratori. I militari hanno eseguito un primo accertamento nell’attività, riscontrando diverse violazioni: dall’impiego di manodopera in assenza di regolare contratto di lavoro, a significative irregolarità e pericoli, per le quali erano state immediatamente impartite specifiche prescrizioni obbligatorie per la messa a norma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

