Due medici dell’Ulss 6 Euganea tra i migliori ricercatori al mondo secondo Stanford
Due dirigenti medici dell'Azienda Ulss 6 Euganea figurano tra i migliori ricercatori al mondo nella classifica "World's Top 2% Scientists" 2025 della Stanford University, redatta in collaborazione con Elsevier. Si tratta del dottor Gianluca Rigatelli, direttore dell'Unità Operativa Complessa di.
Due medici dell'Ulss 6 Euganea tra i migliori ricercatori al mondo secondo Stanford - Gianluca Rigatelli e Marco Zuin, entrano nella classifica "World's Top 2% Scientists" 2025 di Stanford nel campo della ricerca biomedica e cardiologica a livello mondiale