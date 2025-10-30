Due incidenti sul lavoro in Puglia in mattinata | un operaio è grave

Due incidenti sul lavoro in mattinata in provinca di Bari, a Molfetta e a Putignano. Nel primo caso, un 40enne è precipitato da un ponteggio mentre stava lavorando in un cantiere edile.

