Due incidenti sul lavoro in poche ore nel Barese | operai feriti a Molfetta e Putignano
Due incidenti sul lavoro si sono verificati nella giornata di giovedì 30 ottobre nel Barese. Il bilancio è di due operai feriti. Lo riporta l'Ansa.Il primo episodio è avvenuto a Molfetta, dove un 40enne è precipitato da un ponteggio mentre stava lavorando in un cantiere edile di via Leonardo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
