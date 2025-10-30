Due incidenti sul lavoro in poche ore nel Barese | operai feriti a Molfetta e Putignano

Baritoday.it | 30 ott 2025

Due incidenti sul lavoro si sono verificati nella giornata di giovedì 30 ottobre nel Barese. Il bilancio è di due operai feriti. Lo riporta l'Ansa.Il primo episodio è avvenuto a Molfetta, dove un 40enne è precipitato da un ponteggio mentre stava lavorando in un cantiere edile di via Leonardo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

