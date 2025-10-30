Due escursionisti si perdono in località Zomaro individuati e soccorsi dai vigili del fuoco

Avventura a lieto fine per due escursionisti che ieri avevano perso l’orientamento in località Zomaro, nel territorio del Comune di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria.La sala operativa dei vigili del fuoco, dopo la segnazione del Suem 118, ha inviato sul posto due squadre del comando. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

