Due Csm l' Alta Corte e il sorteggio Le novità della riforma

AGI - Con il  via libera definitivo del Senato, il  Parlamento  completa l'iter di  riforma della Costituzione: la  separazione delle carriere  modifica il  Titolo IV della Carta, con l'obiettivo di  separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Queste le novità: Vengono previsti due distinti organi di autogoverno, il  Consiglio superiore della magistratura giudicante  e il  Consiglio superiore della magistratura requirente. Composizione e sorteggio dei due Csm. La presidenza di entrambi i  CSM  è attribuita al  Presidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del  Consiglio superiore della magistratura giudicante  e del  Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il  primo Presidente della Corte di Cassazione  e il  Procuratore generale della Corte di Cassazione. 🔗 Leggi su Agi.it

