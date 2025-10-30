Due Csm l' Alta Corte e il sorteggio Le novità della riforma
AGI - Con il via libera definitivo del Senato, il Parlamento completa l'iter di riforma della Costituzione: la separazione delle carriere modifica il Titolo IV della Carta, con l'obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. Queste le novità: Vengono previsti due distinti organi di autogoverno, il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Composizione e sorteggio dei due Csm. La presidenza di entrambi i CSM è attribuita al Presidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione. 🔗 Leggi su Agi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
CASO CRASHGATE, LA CAUSA DI MASSA APPRODA IN TRIBUNALE: IL BRASILIANO CHIEDE 80 MILIONI DI RISARCIMENTO Questa settimana, l'Alta Corte di Londra terrà le udienze preliminari relative alla causa intentata da Felipe Massa contro la FIA, la - facebook.com Vai su Facebook
#Regeni, atti alla Corte Costituzionale, stop al processo. La corte d'Assise di Roma, accogliendo l’eccezione sollevata dagli avvocati degli imputati egiziani, ha ritenuto valida la questione di costituzionalità relativa al diritto alla difesa e chiede il parere della Co - X Vai su X
Riforma giustizia, cosa cambia: separazione delle carriere dei magistrati e nascita di un'Alta Corte - Un secondo Csm, i componenti estratti a sorte, l’istituzione di un’Alta corte disciplinare. Si legge su ilmessaggero.it
Riforma della giustizia, da due Csm distinti al sorteggio: che cosa cambia con l’ok definitivo della legge - Nascono due Csm distinti, uno per i giudici e uno per i pm. Scrive affaritaliani.it
Sì Senato ad Alta Corte che giudicherà magistrati - Il Senato ha approvato l'articolo 4 del ddl Nordio sulla separazione delle carriere dei magistrati. Da ansa.it