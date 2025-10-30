Due colpi in poche ore | ruba oltre 1000 euro di prodotti di bellezza

Perugiatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entra in farmacia con la scusa di acquistare alcuni prodotti, ma esce rubando costose creme di bellezza. È successo due volte in due diverse farmacie di Foligno: la donna, una 38enne di origini romene, è stata denunciata per furto aggravato continuato.Come ricostruito dalla polizia di Foligno la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

