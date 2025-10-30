Due adolescenti morti dopo aver parlato con l’intelligenza artificiale | ora cambia tutto per i minorenni

Gli adolescenti di oggi crescono in un mondo che cambia a una velocità senza precedenti. Iperconnessi, iperstimolati, costantemente online. E ora le aziende di intelligenza artificiale hanno messo nelle loro mani chatbot progettati per non smettere mai di parlare. I risultati, in alcuni casi, sono stati catastrofici. Character.AI, startup americana specializzata in chatbot per il gioco di ruolo, si trova oggi al centro di una bufera mediatica e legale dopo che almeno due adolescenti si sono tolti la vita in seguito a prolungate conversazioni con i chatbot di intelligenza artificiale della piattaforma. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Due adolescenti morti dopo aver parlato con l’intelligenza artificiale: ora cambia tutto per i minorenni

Altri contenuti sullo stesso argomento

AVVISI - Domenica 26 ottobre Incontro genitori bambini di 2 elementare Alle 18.30 incontro per i genitori dei Pre-adolescenti Ci stiamo avvicinando alle Festività dei Santi e dei Morti Venerdì 31 ottobre ore 18 Santa messa Prefestiva dei Santi nella quale ricord Vai su Facebook

Sfida in moto Morti due ragazzi - Dopo Jacopo, si è spenta anche la speranza per il 16enne pisano ricoverato a "Cisanello". Si legge su quotidiano.net

Due i ragazzi morti nello scontro di mercoledì con le loro moto a Pisa - Due giovanissimi sono morti, un 17enne e un 16enne, nell'incidente tra due moto che si era verificato nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre a Pisa, nella zona industriale. Da rainews.it

Sobral: sparatoria in una scuola, morti due adolescenti - I cinque giovani si trovavano nel parcheggio al di fuori della scuola Luiz Felipe , a Sobral, nel nord del Brasile. rainews.it scrive