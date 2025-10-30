Droni e incendi in Calabria Falcomatà | Solo quest' anno in fumo oltre 16000 ettari di bosco
“Il report dell’Istituto europeo Effis certifica una drammatica realtà che purtroppo è anni luce lontana da quella che voleva far credere il presidente Occhiuto” - sono le parole del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che aggiunge: “Non gli sono bastate le dirette e i contenuti social. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
