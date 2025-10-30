Boom in Italia del trasporto di farmaci, sangue e prodotti biomedicali con droni. Si stanno moltiplicando infatti i voli sperimentali, allo scopo di verificare la possibilità di collegare rapidamente ospedali in grandi città o in centri vicini, oppure di raggiungere farmacie in località isolate in caso di emergenza. Diverse sono le strutture mediche che stanno valutando questo servizio e anche gli operatori impegnati a mettere a punto nuovi modelli di droni per attivare a breve questi innovativi sistemi di trasporto sanitario. Una dettagliata panoramica delle attività nel settore dei “medical drones” in Italia sarà offerta da Roma Drone Conference 2025, undicesima edizione dell’evento professionale di riferimento nel settore dei droni e della mobilità aerea innovativa, che si svolgerà giovedì 6 novembre presso la Fiera di Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - DRONI: BOOM DEL TRASPORTO AEREO DI FARMACI E PRODOTTI BIOMEDICALI I RISULTATI DEI PRIMI TEST IN TUTTA ITALIA A “ROMA DRONE CONFERENCE”