DRONI | BOOM DEL TRASPORTO AEREO DI FARMACI E PRODOTTI BIOMEDICALI I RISULTATI DEI PRIMI TEST IN TUTTA ITALIA A ROMA DRONE CONFERENCE
Boom in Italia del trasporto di farmaci, sangue e prodotti biomedicali con droni. Si stanno moltiplicando infatti i voli sperimentali, allo scopo di verificare la possibilità di collegare rapidamente ospedali in grandi città o in centri vicini, oppure di raggiungere farmacie in località isolate in caso di emergenza. Diverse sono le strutture mediche che stanno valutando questo servizio e anche gli operatori impegnati a mettere a punto nuovi modelli di droni per attivare a breve questi innovativi sistemi di trasporto sanitario. Una dettagliata panoramica delle attività nel settore dei “medical drones” in Italia sarà offerta da Roma Drone Conference 2025, undicesima edizione dell’evento professionale di riferimento nel settore dei droni e della mobilità aerea innovativa, che si svolgerà giovedì 6 novembre presso la Fiera di Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
UCRAINA | Decine di droni ucraini hanno preso di mira stanotte Mosca, secondo il sindaco Sergey Sobyanin citato dai media locali. Le difese aeree russe hanno abbattuto finora circa 30 velivoli, riporta da parte sua l'agenzia di stampa Tass. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Droni paiono aver colpito la più grande base petrolifera in Crimea, a Feodosia Può (poteva) contenere fino a 250.000 tonnellate di carburante, sia x la flotta russa sia per l’esercito russo Dopo precedenti attacchi, su 34 serbatoi ne erano ne sono rimasti intatti 2 - X Vai su X
Droni: boom del trasporto aereo di farmaci e prodotti biomedicali - L’evento si svolgerà giovedì 6 novembre alla Fiera di Roma in contemporanea con la fiera Welfair. Riporta online-news.it
Test riuscito per l'X-59, aereo Nasa che cancella il «boom sonico» e riapre la strada ai voli civili superveloci - 59, il dimostratore tecnologico Nasa (costruito da Lockheed Martin) che ha per missione di sdoganare il ritorno ai voli civili supersonici, interrotti con il ritiro del Conco ... Come scrive corriere.it
Droni ucraini su Mosca, chiuso lo spazio aereo: il volo (anomalo) a bassa quota di un cargo sulla capitale - Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto nove droni in avvicinamento a Mosca, senza che siano stati segnalati danni. Come scrive ilmessaggero.it