Droga sotto la macchina del caffè | arrestate due donne a Massa Lombarda sequestrati cocaina e contanti

Notizie.virgilio.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due donne arrestate a Massa Lombarda per spaccio di cocaina e hashish: la droga era nascosta in un bar, sequestrati anche 285 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Droga sotto la macchina del caffè: arrestate due donne a Massa Lombarda, sequestrati cocaina e contanti

