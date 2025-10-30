Droga sotto la macchina del caffè | arrestate due donne a Massa Lombarda sequestrati cocaina e contanti

Due donne arrestate a Massa Lombarda per spaccio di cocaina e hashish: la droga era nascosta in un bar, sequestrati anche 285 euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Droga sotto la macchina del caffè: arrestate due donne a Massa Lombarda, sequestrati cocaina e contanti

