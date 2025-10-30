Quando i carabinieri del Norm sono entrati in casa sua hanno trovato una tavola apparecchiata con tutto il necessario per fare le dosi: bilancini di precisione, pezzi di cellophane, taglierini, coltelli, accendini, cucchiai sporchi di polvere bianca e perfino un narghilè pronto all’uso. Nell’abitazione c’erano anche i clienti, che avrebbero consumato la droga sul posto. Proprio il loro via vai, su e giù per le scale, in una palazzina poco distante dal centro storico, in via XX Settembre, ha insospettito i residenti, che non tolleravano più quelle strane presenze nel condominio. Qualcuno ha iniziato a telefonare ai carabinieri per avvertirli che c’era qualcosa di poco chiaro al secondo piano del palazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Droga, arrestata per spaccio 25enne cubana