Dritto e Rovescio stasera 30 ottobre 2025 | Del Debbio intervista il Vicepremier Tajani
Giovedì 30 ottobre 2025, in prima serata su Rete 4, torna Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio. Al centro: l’ intervista al Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, l’ approfondimento sul clima d’odio in Italia e il caso sfratto di Bologna come emblema dell’ emergenza abitativa. Indice. Dritto e Rovescio Anticipazioni e temi della puntata (30 ottobre 2025). Ospiti. Come vederlo. FAQ Dritto e Rovescio anticipazioni 30 ottobre 2025. Dritto e Rovescio Anticipazioni e temi della puntata (30 ottobre 2025). Intervista a Antonio Tajani — Separazione delle carriere: impatti su PM e giudici, tempi della riforma e tenuta costituzionale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Altre letture consigliate
L'intervento a Dritto e rovescio di Massimiliano Romeo sulla manovra di bilancio. - X Vai su X
Dritto e rovescio. . "Non demonizzate il lusso!" Gio Urso a #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook
Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dal clima d'odio che dilaga allo sfratto di Bologna, tutti i temi - Oggi 30 ottobre in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Secondo affaritaliani.it
Dritto e Rovescio: Paolo Del Debbio intervista il Vicepremier Tajani - Dritto e Rovescio: Paolo Del Debbio intervista il Vicepremier Antonio Tajani. Lo riporta davidemaggio.it
Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 ottobre 2025 - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4. Scrive tpi.it