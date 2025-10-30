Dritto e Rovescio | Paolo Del Debbio intervista il Vicepremier Tajani

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 30 ottobre, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show d’attualità in onda in prima serata su Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 30 ottobre 2025. Nella puntata di stasera, il padrone di casa intervisterà il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani per commentare con lui la riforma sulla separazione delle carriere e lo scenario internazionale, segnato dalla ripresa dei bombardamenti di Israele su Gaza e dal conflitto russo-ucraino. A seguire, un approfondimento sul clima d’odio che attraversa l’Italia. Non si placano infatti le manifestazioni dei pro-Pal, che pochi giorni fa hanno impedito all’ex parlamentare del Partito Democratico Emanuele Fiano di portare a termine un incontro all’università Ca’ Foscari di Venezia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

