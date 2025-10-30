Dritto e Rovescio | ospiti 30 ottobre 2025

Stasera, giovedì 30 ottobre 2025, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Dritto e rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - Dritto e Rovescio: ospiti 30 ottobre 2025

Scopri altri approfondimenti

"Nessuno mi ha chiesto scusa per l'omicidio di mia figlia, né lui né la sua famiglia" Vincenzo, papà di Chiara, uccisa a 15 anni senza motivo da un suo coetaneo. $drittoerovescio - X Vai su X

Dritto e rovescio. . Ignazio La Russa a #drittoerovescio sul giornalismo d'inchiesta. - facebook.com Vai su Facebook

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dal clima d'odio che dilaga allo sfratto di Bologna, tutti i temi - Oggi 30 ottobre in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Segnala affaritaliani.it

Dritto e Rovescio, ospiti e anticipazioni della puntata di stasera 30 ottobre - Torna l'appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, in onda in prima serata su Rete 4 ... Si legge su corrieredellumbria.it

Dritto e Rovescio, le anticipazioni di oggi: Tajani, il caso Emanuele Fiano e lo sfratto di Bologna - Dritto e Rovescio, il talk show politico condotto da Paolo Del Debbio, torna questa sera su Rete 4. Riporta msn.com