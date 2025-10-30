Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi 30 ottobre 2025
. Questa sera, giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Paolo Del Debbio intervisterà il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, per commentare con lui la riforma sulla separazione delle carriere e lo scenario internazionale, con la ripresa dei bombardamenti di Israele a Gaza e il conflitto russo-ucraino. 🔗 Leggi su Tpi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'intervento a Dritto e rovescio di Massimiliano Romeo sulla manovra di bilancio. - X Vai su X
Dritto e rovescio. . "Non demonizzate il lusso!" Gio Urso a #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook
Dritto e Rovescio: Paolo Del Debbio intervista il Vicepremier Tajani - Dritto e Rovescio: Paolo Del Debbio intervista il Vicepremier Antonio Tajani. Come scrive davidemaggio.it
Dritto e Rovescio, ospiti e anticipazioni della puntata di stasera 30 ottobre - Torna l'appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, in onda in prima serata su Rete 4 ... Segnala corrieredellumbria.it
Dritto e Rovescio, le anticipazioni di oggi: Tajani, il caso Emanuele Fiano e lo sfratto di Bologna - Dritto e Rovescio, il talk show politico condotto da Paolo Del Debbio, torna questa sera su Rete 4. Lo riporta msn.com