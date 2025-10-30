. Questa sera, giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Paolo Del Debbio intervisterà il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, per commentare con lui la riforma sulla separazione delle carriere e lo scenario internazionale, con la ripresa dei bombardamenti di Israele a Gaza e il conflitto russo-ucraino. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 ottobre 2025