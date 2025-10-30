Esistono tante versioni di Dracula (anzi, probabilmente quello di Bram Stoker è il romanzo più adattato della storia del cinema dopo la Bibbia) e ognuna di queste versioni sceglie un modo diverso per rileggere il racconto. Il Dracula di Luc Besson, sottotitolo L’amore perduto, è un caso diverso, particolare e unico: infatti è il solo caso, perlomeno a mia memoria, nel quale a essere riletto non è il romanzo, ma una specifica versione di quel romanzo. Besson infatti parte dalla versione che Francis Ford Coppola realizzò nel 1992 per tornare a lavorare con Caleb Landry Jones, con cui si era trovato magnificamente durante le riprese di Dogman; potremmo quasi dire che quello in uscita nelle sale italiane in questi giorni, e presentato fuori concorso alla Festa del Cinema di Roma, sia quasi un remake di quel magnifico film di più di 30 anni fa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Dracula – L’amore perduto: Luc Besson cerca l’amore e lo sguardo di Coppola