Dracula | la storia vera dietro al mito di Bram Stoker
Dietro le ombre dei castelli, il fruscio dei mantelli e i denti affilati del vampiro più famoso del mondo, si nasconde una figura reale, inquietante e affascinante: Vlad III di Valacchia, passato alla storia come Vlad l’Impalatore. Quando nel 1897 Bram Stoker pubblicò Dracula, non inventò solo un personaggio letterario immortale, ma costruì un archetipo moderno del male, intrecciando leggende popolari, cronache storiche e ossessioni dell’epoca vittoriana. Quello di Stoker è un romanzo che parla di paura e desiderio, di scienza e superstizione, ma il suo cuore più oscuro nasce da una storia vera. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
