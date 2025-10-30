Dozza ancora aggressioni agli agenti Cgil | I soggetti più pericolosi vanno allontanati

Bologna, 30 ottobre 2025 – Ennesima aggressione ai danni di agenti della penitenziaria alla Dozza. Ne dà notizia la Cgil. "Abbiamo appreso la notizia dell'ennesima aggressione al personale, avvenuta nella giornata di ieri, al reparto infermeria della casa circondariale di Bologna – dicono Antonino Soletta e Salvatore Bianco –. Da quanto è dato sapere il detenuto autore dell'aggressione è un soggetto ampiamente conosciuto per episodi simili commessi in precedenza anche in altri reparti dell'istituto e anche nell'attuale sistemazione. Ciò sta mettendo il personale tutto in grosse difficoltà già da diverso tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

