Doveva uscire ' over' rigori e espulsioni sospette | l' inchiesta parte da una rocambolesca gara del Cesena Primavera

Tocca anche Cesena l'inchiesta su un giro di partite ‘pilotate’ e di calcio-scommesse nelle partite giovanili e nelle serie minori. Le indagini della procura di Reggio Calabria, partite il 30 gennaio 2024, sono iniziate proprio a causa di un flusso di puntate definito “anomalo” sulla gara. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it