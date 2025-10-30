Dove vedere in tv Sonego-Medvedev oggi ATP Parigi 2025 | orario canale streaming
Lorenzo Sonego, dopo aver vinto il derby contro Lorenzo Musetti, scenderà nuovamente in campo per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi nella giornata di giovedì 30 ottobre: l’azzurro se la vedrà con il numero 11 del seeding, il russo Daniil Medvedev. LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MEDVEDEV (3° MATCH DALLE 14.30) La sfida sarà la quinta ed ultima del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court 1, e si giocherà dopo due incontri di doppio ed altri due di singolare: sarà il quarto scontro diretto tra i due sul circuito maggiore, con i tre precedenti che sono stati vinti tutti da Medvedev. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
A Sonego il derby italiano con Musetti: il torinese vola agli ottavi di finale a Parigi ? Vai su Facebook
Dove vedere in tv Sonego-Medvedev, ATP Parigi 2025: orario, programma, streaming - Lorenzo Sonego, dopo aver vinto il derby contro Lorenzo Musetti, scenderà nuovamente in campo per gli ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 di Parigi ... Scrive oasport.it
Sonego-Medvedev, terzo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Una vittoria in rimonta per il piemontese per conquistare il passaggio del turno nel derby tutto azzurro contro Lorenzo Musetti ... Da msn.com
ATP Masters Parigi, oggi Sinner e Sonego in diretta TV: dove vedere gli ottavi di finale dei due azzurri - Jannik Sinner prosegue la sua caccia alla #1 del ranking mondiale di fine anno mentre Sonego sfida Medvedev dopo la rimonta vincente su Musetti: oggi doppio appuntamento azzurro al Rolex Paris Masters ... msn.com scrive