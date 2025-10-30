Lorenzo Sonego, dopo aver vinto il derby contro Lorenzo Musetti, scenderà nuovamente in campo per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi nella giornata di giovedì 30 ottobre: l’azzurro se la vedrà con il numero 11 del seeding, il russo Daniil Medvedev. LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MEDVEDEV (3° MATCH DALLE 14.30) La sfida sarà la quinta ed ultima del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court 1, e si giocherà dopo due incontri di doppio ed altri due di singolare: sarà il quarto scontro diretto tra i due sul circuito maggiore, con i tre precedenti che sono stati vinti tutti da Medvedev. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Sonego-Medvedev oggi, ATP Parigi 2025: orario, canale, streaming