Dove vedere in tv Sinner-Cerundolo oggi ATP Parigi 2025 | orario canale streaming
L’italiano Jannik Sinner tornerà in campo nella giornata di giovedì 30 ottobre nell’ ATP Masters 1000 di Parigi: negli ottavi di finale l’azzurro, accreditato della testa di serie numero 2, giocherà contro l’ argentino Francisco Cerundolo. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-CERUNDOLO NON PRIMA DELLE 19.00 La sfida sarà la quarta del programma, che si aprirà alle ore 11.00, sul Court Central, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 19.00: sarà il sesto incrocio tra i due sul circuito maggiore, con i precedenti che vedono Sinner in vantaggio per 3-2 grazie alla vittoria ottenuta quest’anno a Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it
