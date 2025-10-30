Giovedì 30 ottobre (ore 20.00) si giocherà Perugia-Milano, incontro valido per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Le meneghine torneranno in campo per cercare di dare continuità alla vittoria ottenuta domenica pomeriggio contro Macerata e provare ad aprire una serie di affermazioni in campionato dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana, mentre le padrone di casa proveranno a firmare il colpaccio di lusso di fronte al proprio pubblico. LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno occupano il quinto posto in classifica generale, a quattro punti di distacco dalle capolista Conegliano e Scandicci. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Perugia-Milano oggi, A1 volley femminile: orario, programma, streaming