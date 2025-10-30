Dove vedere in tv Olimpia Milano-Paris Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Secondo appuntamento settimanale con l’Eurolega 2025-2026 questa sera e per l’Olimpia Milano impegno casalingo contro i francesi del Parigi. Milano arriva dopo il ko di misura subito a Barcellona, con i ragazzi di Ettore Messina che hanno confermato le difficoltà a essere cinici nei momenti finali delle partite. Cinque, infatti, le sconfitte subite dall’EA7 Emporio Armani Milano sin qui e di queste ben quattro si sono chiuse con solo un possesso di distacco tra le due formazioni e sia contro Valencia sia contro Barcellona negli ultimi turni sono state delle triple di Shavon Shields a mancare il centro, con le scelte dell’americano che hanno lasciato perplessi. 🔗 Leggi su Oasport.it

