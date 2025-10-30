Dove vedere in tv la A1 di volley femminile oggi | orari 30 ottobre programma canali streaming

La sesta giornata di Serie A1 femminile si chiude questa sera con due sfide dal sapore diverso ma entrambe molto interessanti. Alle 20.00 la Bartoccini-Fortinfissi Perugia ospita la Vero Volley Milano, mentre alle 20.30 la CBF Balducci HR Macerata accoglie la Omag-MT San Giovanni in Marignano. Due match che promettono emozioni e punti pesanti per gli equilibri di classifica. A Perugia l’entusiasmo è tornato dopo la splendida vittoria al tie-break di Cuneo, dove la squadra di coach Andrea Giovi ha mostrato carattere e solidità, rimontando più volte le piemontesi. Grande protagonista Beatrice Gardini, autrice di 19 punti e ormai leader tecnica della formazione umbra, ben supportata da Elena Perinelli, determinante nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Oasport.it

