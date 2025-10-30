Sabato 1° novembre (ore 20.30) si giocherà Bergamo-Conegliano, incontro valido per la settima giornata della Serie A1 di volley femminile. Nuova uscita di campionato per le Pantere, che punteranno a confermare la propria imbattibilità nel torneo e a confermarsi al comando della classifica generale, ma dovranno fare i conti con la volitiva compagine lombarda, che di fronte al proprio pubblico della ChorusLife Arena proverà a impensierire la corazzata veneta. Daniele Santarelli potrà fare affidamento su tutte le sue giocatrici di punta, a cominciare dall’opposto Isabelle Haak, dal libero Monica De Gennaro e dalla palleggiatrice Joanna Wolosz, passando per la schiacciatrice Gabi e la centrale Sarah Fahr. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Bergamo-Conegliano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming