Dove vedere in tv Bergamo-Conegliano A1 volley femminile | orario programma streaming

Oasport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 1° novembre (ore 20.30) si giocherà Bergamo-Conegliano, incontro valido per la settima giornata della Serie A1 di volley femminile. Nuova uscita di campionato per le Pantere, che punteranno a confermare la propria imbattibilità nel torneo e a confermarsi al comando della classifica generale, ma dovranno fare i conti con la volitiva compagine lombarda, che di fronte al proprio pubblico della ChorusLife Arena proverà a impensierire la corazzata veneta. Daniele Santarelli potrà fare affidamento su tutte le sue giocatrici di punta, a cominciare dall’opposto Isabelle Haak, dal libero Monica De Gennaro e dalla palleggiatrice Joanna Wolosz, passando per la schiacciatrice Gabi e la centrale Sarah Fahr. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv bergamo conegliano a1 volley femminile orario programma streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv Bergamo-Conegliano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Scopri altri approfondimenti

vedere tv bergamo coneglianoDove vedere in tv Bergamo-Conegliano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - Conegliano, incontro valido per la settima giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it scrive

Dove vedere in tv Conegliano-Chieri, A1 volley femminile: orario, programma, streaming - Chieri, incontro valido per la sesta giornata della Serie A1 di volley femminile. Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Tv Bergamo Conegliano