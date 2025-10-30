Dove vedere in tv Bayern Monaco-Virtus Bologna Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Secondo impegno settimanale in Eurolega per la Virtus Bologna, che oggi giovedì 30 ottobre affronta a Monaco di Baviera (Germania) il Bayern per l’ ottava giornata della regular season 2025-2026 con inizio del match previsto alle ore 20:30. Le V-nere vogliono rialzare subito la testa dopo il ko esterno subito circa 48 ore fa a Kaunas (Lituania) contro lo Zalgiris per 86-65 che ha interrotto un filotto di tre successi consecutivi per i bolognesi, attualmente a 4-3 di record dopo sette turni disputati. Coach Dusko Ivanovic dovrà ritrovare i punti pesanti di Carsen Edwards, che ritrova il pubblico di casa visto che il fuoriclasse statunitense ha giocato in Baviera fino alla scorsa stagione chiusa col titolo di capocannoniere dell’Eurolega. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bayern Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

