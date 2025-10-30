Dov' è il fascismo in Italia? Non è da sottovalutare La De Pace smonta le teoria della sinistra
Fascismo imperante, torsione autoritaria e il governo Meloni scambiato per quello di Benito Mussolini. Le parole d’ordine della sinistra sono sempre le stessa da tre anni a questa parte ma il pericolo fascista è così irrealistico e irreale che continua comunque ad essere oggetto di dibattito nei principali programmi politici italiani. L’ultimo caso è Real Politik, il programma di approfondimento politico e non solo condotto da Tommaso Labate su Rete 4. A scontrarsi due visioni totalmente opposte della realtà. Da un lato quello della pentastellata Virginia Raggi, che crede in un ritorno episodico di alcune ricorrenze fasciste, e dall’altra Annamaria Bernardini de Pace, che risponde colpo su colpo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
