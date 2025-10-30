Dove Cameron col maxi diamante al dito | com'è fatto l'anello che potrebbe essere di fidanzamento

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dove Cameron è stata paparazzata tra le strade di Sidney in compagnia di Damiano David, il dettaglio che non è passato inosservato? All'anulare sinistro ha sfoggiato un maxi anello di diamanti (che sembra essere di fidanzamento). 🔗 Leggi su Fanpage.it

