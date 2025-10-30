Dormitorio dei disperati in una cascina a Paullo | 11 in pochi metri e 300 euro al mese per un materasso

Paullo (Milano, 30 ottobre – Vivevano in condizioni terribili, ammassati in pochi quadri e pagavano pure carissimo il loro povero giaciglio. E tra loro anche un bimbo di meno di undici mesi d’età. È' quanto hanno trovato i carabinieri e la polizia locale di Paullo a Conterico, frazione del paese a sud di Milano: 11 stranieri in pochi metri quadrati che dormivano su materassi affittati ognuno a 300 euro al mese, in una cascina del Milanese. I locali erano diventati un dormitorio abusivo e tra gli occupanti, tutti stranieri irregolari in Italia, c'era anche una donna di 21 anni con un bambino di 11 mesi, ora affidati entrambi ai servizi sociali e due ricercati poi arrestati e portati in carcere a Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

