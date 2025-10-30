Doppio incidente sulla Statale 36 | strada chiusa traffico paralizzato

Una mattinata da dimenticare per chi ha percorso la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga nella giornata di giovedì 30 ottobre. Due incidenti distinti hanno messo in ginocchio la circolazione sulla Valassina, arteria fondamentale per i collegamenti tra Lecco, Milano e la Brianza, causando. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Un doppio incidente ha funestato le attività della portaerei USS Nimitz (CVN-68) che attualmente opera nel Pacifico, nell’area del Mar della Cina Meridionale. A precipitare in mare, ad una mezz’ora di distanza uno dall’altro, sono stati un elicottero MH-60R Se - facebook.com Vai su Facebook

Doppio incidente in A4: un morto nel tratto Grumello-Seriate - X Vai su X

Maxi incidente sulla SS36: quattro veicoli coinvolti, carreggiata nord chiusa - Lo schianto, avvenuto intorno alle 8:20, ha reso necessario chiudere temporaneamente la carreggiata nord e deviare il traffico sulla viabilità locale, causando rallentamenti e lunghe code sin dalle pr ... Segnala mbnews.it

Viabilità: chiusa la SS 36 del lago di Como e dello Spluga a Giussano per incidente - A causa di un incidente stradale, è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione del confine svizzero, sulla strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, al km 28,000 in località ... Da resegoneonline.it

Mattinata difficile in SS36: lunga scia di incidenti e code in entrambe le direzioni - Doppio incidente all’altezza di Briosco Viabilità difficile sia verso Lecco che verso Milano BRIOSCO – Mattinata difficile sulla Statale 36. Secondo msn.com